Риккардо подготовил киберпанковый шлем с медоедом для последней гонки за «Макларен»

проведет последний этап в составе «Макларена» в специальном шлеме.

Австралиец представил хромированную ливрею. На задней части шлема изображен медоед в стиле «киберпанк», символизирующий самого Даниэля.

«Медоед – это я, как большинство из вас уже знает, надеюсь. Его киберпанкнули. Выглядит довольно круто – думаю о том, чтобы покрасить волосы в такой цвет, замечательно.

Надеюсь провезти шлем через пелотон», – прокомментировал шлем Риккардо.

Алонсо подготовил для Гран-при Абу-Даби дизайн шлема в честь Феттеля

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Фото: твиттер команды «Макларен»