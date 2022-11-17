Педро де ла Роса: «Никто не захочет работать на Ферстаппена, если он будет отплачивать такой монетой»

Амбассадор Педро де ла Роса призвал думать о долгосрочных последствиях своих действий.

По мнению де ла Росы, «Ред Булл» должен убедить Макса в необходимости конструктивных отношений с напарником Серхио Пересом. На Гран-при Сан-Паулу Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу, несмотря на приказ с мостика.

«Считаю, это работа команды – объяснить, почему так поступать неправильно. Важно, чтобы он это понял, если ему нужен лояльный напарник, каким являлся Чеко.

Никто не захочет работать на Ферстаппена, если он будет отплачивать такой монетой», – сказал бывший пилот «Формулы-1» в интервью DAZN.

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