«Ред Булл» о скандале в Бразилии: «Ферстаппен всегда был открытым и честным командным игроком. Мы допустили ошибки и поставили Макса в рискованную ситуацию»

«Ред Булл» выпустил заявление после отказа вернуть позицию на Гран-при Сан-Паулу.

Проанализировав ситуацию, коллектив из Милтон-Кейнса пришел к выводу, что Ферстаппен остается «открытым и честным командным игроком». Также «Ред Булл» осудил угрозы, которые поступали в адрес пилотов в социальных сетях.

«Мы как команда допустили ошибки в Бразилии. Мы не предвидели ситуацию, развернувшуюся на последнем круге, и не согласовали стратегию для такого сценария до гонки. К сожалению, Максу сообщили о просьбе отдать позицию в последнем повороте без передачи всей необходимой информации. Это поставило Макса, который всегда был открытым и честным командным игроком, в рискованную ситуацию, отреагировать на которую нужно было очень быстро – это не входило в наши намерения.

После гонки Макс честно и откровенно рассказал о ситуации, что позволило обоим пилотам разобраться со всеми поводами для беспокойства. Команда принимает доводы Макса, разговор останется внутри команды, и больше комментариев на эту тему не будет.

События, происходившие после этого в социальных сетях, абсолютно неприемлемы. Оскорбительное поведение в интернете по отношению к Максу, Чеко, команде и их семьям шокирует и расстраивает. К сожалению, нашему спорту приходится обращать внимание на это с разочаровывающей регулярностью. Такому нет места в гонках и обществе – мы должны быть и действовать лучше. В конце концов, это спорт, мы здесь ради гонок. Прискорбно видеть угрозы расправы, сообщения ненависти, язвительность по отношению к членам нашей большой семьи. Мы ценим инклюзивность и хотим, чтобы каждый в нашем спорте мог почувствовать себя в безопасности – как на работе, так и в качестве болельщика. Оскорбления должны прекратиться», – говорится в заявлении.

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