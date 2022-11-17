Гюнтер Штайнер: «Хюлькенберг и Магнуссен не разговаривали 5 лет, а теперь ладят, могут вместе съездить на отдых, полагаю»

уверен в здоровой атмосфере в с приходом .

Резервный пилот «Астон Мартин» заменит в 2023 году и станет напарником Кевина Магнуссена. Магнуссен и Хюлькенберг повздорили после -2017, когда датчанин предложил коллеге «облизать его яйца», после чего гонщики долго не контактировали.

Руководитель «Хааса» ответил на вопрос, посоветовался ли он с Магнуссеном перед принятием решения.

«Я кратко обсудил с ним, но не спрашивал: «Нравится он тебе или нет?» Надо, чтобы они поладили, но, думаю, они и так довольно хорошо ладят. Полагаю, они могут вместе съездить на отдых, у них дети одинакового возраста. И не нужно делать то, что Кевин предлагал Нико несколько лет назад.

Сейчас они общаются. Они не разговаривали пять лет, но в этом году пообщались. Я спросил Кевина – у него нормальные отношения [с Хюлькенбергом].

Непросто принять решение, которое стало бы наилучшим для команды. К примеру, контракт подписали лишь вчера [16 ноября]. Мы хотели понять, какой выбор оптимальный, дать Мику время, насколько это возможно. Мы постоянно переговаривались с Джином [Хаасом, владельцем команды], и на прошлой неделе пришли к пониманию, что делать», – заявил Штайнер.

Кевин Магнуссен о возможном напарнике Хюлькенберге: «Никаких проблем. Я всегда уважал Нико как гонщика»

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram