Гюнтер Штайнер: «Хюлькенберг и Магнуссен не разговаривали 5 лет, а теперь ладят, могут вместе съездить на отдых, полагаю»
Гюнтер Штайнер уверен в здоровой атмосфере в «Хаасе» с приходом Нико Хюлькенберга.
Резервный пилот «Астон Мартин» заменит Мика Шумахера в 2023 году и станет напарником Кевина Магнуссена. Магнуссен и Хюлькенберг повздорили после Гран-при Венгрии-2017, когда датчанин предложил коллеге «облизать его яйца», после чего гонщики долго не контактировали.
Руководитель «Хааса» ответил на вопрос, посоветовался ли он с Магнуссеном перед принятием решения.
«Я кратко обсудил с ним, но не спрашивал: «Нравится он тебе или нет?» Надо, чтобы они поладили, но, думаю, они и так довольно хорошо ладят. Полагаю, они могут вместе съездить на отдых, у них дети одинакового возраста. И не нужно делать то, что Кевин предлагал Нико несколько лет назад.
Сейчас они общаются. Они не разговаривали пять лет, но в этом году пообщались. Я спросил Кевина – у него нормальные отношения [с Хюлькенбергом].
Непросто принять решение, которое стало бы наилучшим для команды. К примеру, контракт подписали лишь вчера [16 ноября]. Мы хотели понять, какой выбор оптимальный, дать Мику время, насколько это возможно. Мы постоянно переговаривались с Джином [Хаасом, владельцем команды], и на прошлой неделе пришли к пониманию, что делать», – заявил Штайнер.
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