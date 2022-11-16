«Отношения Ферстаппена и Переса «дали трещину» перед Гран-при Мехико». Антониу Феликс да Кошта – о конфликте пилотов «Ред Булл»

Теги Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Антониу Феликс да Кошта Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Конфликт между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом мог разгореться еще перед Гран-при Мехико.

Бывший пилот молодежной программы «Ред Булл» Антониу Феликс да Кошта в эфире португальского Sport TV рассказал, что может знать о причине возникших между Ферстаппеном и Пересом разногласий.

Да Кошта рассказал, что приезжал на Гран-при США и общался с Ферстаппеном. И тот сообщил ему о том, что Серхио Перес просил у «Ред Булл» подарить ему победу на домашнем Гран-при Мехико.

Ферстаппен с такой постановкой вопроса не согласился, отметив, что, по его мнению, победить должен сильнейший гонщик и лучше все решится на трассе. В результате отношения Ферстаппена и Переса, по словам да Кошты, «дали трещину».

И именно вследствие данной истории Ферстаппен решил не помогать Пересу на Гран-при Сан-Паулу.

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