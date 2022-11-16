«Хаас» официально объявит состав пилотов на сезон-2023 утром 17 ноября (Альберт Фабрега)
Команда «Хаас» сделает официальное заявление о составе пилотов в четверг, 17 ноября.
По информации испанского журналиста Альберта Фабреги, объявление будет сделано утром, в районе 10-11 утра по времени Абу-Даби (9-10 утра по московскому времени).
Ожидается, что выступать за «Хаас» в следующем сезоне будут Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, который заменит в составе команды Мика Шумахера.
В свою очередь сам Шумахер с высокой долей вероятности станет резервным пилотом «Мерседеса» или «Альпин».
Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?
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