«Хаас» официально объявит состав пилотов на сезон-2023 утром 17 ноября (Альберт Фабрега)

Команда сделает официальное заявление о составе пилотов в четверг, 17 ноября.

По информации испанского журналиста Альберта Фабреги, объявление будет сделано утром, в районе 10-11 утра по времени Абу-Даби (9-10 утра по московскому времени).

Ожидается, что выступать за «Хаас» в следующем сезоне будут и , который заменит в составе команды .

В свою очередь сам Шумахер с высокой долей вероятности станет резервным пилотом или «Альпин».

Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?