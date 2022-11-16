Расселл, Хэмилтон и Сайнс – в тройке лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

Джордж Расселл («Мерседес»), ( ) и Карлос Сайнс («Феррари») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов официального сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Бразилии Расселл получил наивысшую оценку в 10 баллов. Хэмилтон получил 8,8, а Сайнс 8,6.

Рейтинг пилотов на Гран-при Сан-Паулу

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 10

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8

3. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,6

4. («Альпин») – 8,4

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,2

6. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8,0

7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,6

8. («Астон Мартин») – 7,4

9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,2

10. Ландо Норрис ( ) – 7,0

Шеф «Феррари» – великий стратег: посоветовал «Ред Булл» командный приказ ради очков – и наутро отказал Леклеру в том же