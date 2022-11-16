Расселл, Хэмилтон и Сайнс – в тройке лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
Джордж Расселл («Мерседес»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов официального сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Бразилии Расселл получил наивысшую оценку в 10 баллов. Хэмилтон получил 8,8, а Сайнс 8,6.
Рейтинг пилотов на Гран-при Сан-Паулу
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 10
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8
3. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,6
4. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,4
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,2
6. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8,0
7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,6
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 7,4
9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,2
10. Ландо Норрис («Макларен») – 7,0
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