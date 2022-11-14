Ландо Норрис: «На Гран-при Сан-Паулу было трудно. Я не ел и не пил два дня, похудел почти на 4 кг»

Пилот рассказал, что на Гран-при Сан-Паулу испытывал трудности из-за плохого самочувствия.

Норрис мог пропустить гонку из-за подозрения на пищевое отравление – в команде даже заранее предупредили Ника де Вриса и провели для него подгонку сиденья. Однако к пятнице Норрис почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы сесть за руль болида.

«В субботу я был в очень плохом состоянии. В воскресенье стало немного лучше – что и понятно, я ведь не успел толком устать в гонке. Я уже начал уставать и действительно испытывать трудности из-за плохого физического состояния, но тут моя гонка закончилась. В целом чувствую себя нормально, мне с каждым днем все лучше, но случившееся не прошло бесследно.

Особенно начиная с четверга. Я не ел и не пил два дня, похудел почти на 4 кг. Было трудно. После выступления в пятницу все подумали, что я в порядке, поскольку я хорошо справился и мы были быстры, но все было совсем наоборот. Теперь главное восстановиться к финалу сезона в Абу-Даби.

В воскресенье я чувствовал себя немного лучше и смог немного поесть перед гонкой. А это было важно, учитывая погодные условия. Но я уверен, если бы машина не сломалась и я добрался до финиша гонки, то чувствовал бы себя намного хуже. Так что в каком-то смысле мне даже повезло, что я сошел. Хотя сход – это все равно досадно», – рассказал Норрис.

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