Маттиа Бинотто: «Очень удивлен, что «Ред Булл» не поменял местами Ферстаппена и Переса – простое, фактически обязательное решение»

Руководитель Маттиа Бинотто оценил решения мостика во время спринта на Гран-при Сан-Паулу, а также высказался о борьбе с «Мерседесом».

Карлос Сайнс завершил заезд вторым, финишировал шестым.

По мнению босса Скудерии, прогресс , который начнет воскресную гонку с первого ряда, стал ожидаемым.

«Трудности, которые мы испытывали в Мексике, позади, по крайней мере пока. Спринт стал хорошей закуской перед воскресной гонкой. Мы ожидаем, что будет много пит-стопов, так как деградация шин существенная, будут хорошие сражения.

«Мерседес» очень силен, и я этому не удивлен, потому что мы уже некоторое время сосредоточены на разработке машины 2023 года, а соперники приводили обновления в США и Мексику. Полагаю, в следующем году битва за титул будет не между двумя командами», – заявил Маттиа в интервью Sky Sport.

Бинотто считает, что пилоту «Ред Булл» стоило уступить позицию Серхио Пересу во время спринта. Ферстаппен испытывал трудности, однако не стал дарить дополнительное очко напарнику, который сражается с Леклером за второе место в чемпионате.

«Я очень удивлен, что они не разменяли позиции. Это было очень простое решение, фактически обязательное, но они его не приняли. Странно – у них тоже есть проблемы с тем, чтобы гонщики их понимали.

Второе место в Кубке конструкторов, а также в личном зачете стало бы хорошим результатом. Мы попытаемся обеспечить Леклеру лучшие условия для успеха», – заявил менеджер.

Гран-при Сан-Паулу-2022. Расселл выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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