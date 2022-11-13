Маттиа Бинотто: «Очень удивлен, что «Ред Булл» не поменял местами Ферстаппена и Переса – простое, фактически обязательное решение»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил решения мостика «Ред Булл» во время спринта на Гран-при Сан-Паулу, а также высказался о борьбе с «Мерседесом».
Карлос Сайнс завершил заезд вторым, Шарль Леклер финишировал шестым.
По мнению босса Скудерии, прогресс «Мерседеса», который начнет воскресную гонку с первого ряда, стал ожидаемым.
«Трудности, которые мы испытывали в Мексике, позади, по крайней мере пока. Спринт стал хорошей закуской перед воскресной гонкой. Мы ожидаем, что будет много пит-стопов, так как деградация шин существенная, будут хорошие сражения.
«Мерседес» очень силен, и я этому не удивлен, потому что мы уже некоторое время сосредоточены на разработке машины 2023 года, а соперники приводили обновления в США и Мексику. Полагаю, в следующем году битва за титул будет не между двумя командами», – заявил Маттиа в интервью Sky Sport.
Бинотто считает, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену стоило уступить позицию Серхио Пересу во время спринта. Ферстаппен испытывал трудности, однако не стал дарить дополнительное очко напарнику, который сражается с Леклером за второе место в чемпионате.
«Я очень удивлен, что они не разменяли позиции. Это было очень простое решение, фактически обязательное, но они его не приняли. Странно – у них тоже есть проблемы с тем, чтобы гонщики их понимали.
Второе место в Кубке конструкторов, а также в личном зачете стало бы хорошим результатом. Мы попытаемся обеспечить Леклеру лучшие условия для успеха», – заявил менеджер.
Гран-при Сан-Паулу-2022. Расселл выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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