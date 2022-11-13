Шарль Леклер: «У «Ред Булл», «Мерседеса» и нас примерно одинаковая скорость, так что в гонке должно быть интересно»

Пилот «Феррари» подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

«Исчезла ли вчерашняя досада после спринта? И да и нет. Мы стартовали довольно далеко, но у нас есть темп, это хорошо. Мы чисто проехали спринт, это самое главное. Надеюсь, завтра продолжим в том же духе.

«Мерседесы» были очень быстры. Думаю, шины «софт» сегодня работали лучше всего – может быть, это как-то изменит стратегии на завтра. Будет интересно. У , «Мерседеса» и нас примерно одинаковая скорость, так что должно быть интересно», – рассказал Леклер.

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