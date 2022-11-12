Пьер Гасли о поуле Магнуссена: «Это то, что я люблю в «Ф-1», просто невероятно. Хотя для нас это ужасный результат»

Пилот прокомментировал поул в квалификации на этапе в Бразилии.

Благодаря победе в квалификации Магнуссен начнет с первой позиции завтрашний спринт.

«Это то, что я люблю в «Формуле-1». Просто невероятно. Хотя для нас это просто ужасный результат, ведь мы боремся с «Хаасом» в Кубке конструкторов! Можете пойти проведать Франца Тоста.

Безусловно, когда вы видите на поуле Кевина Магнуссена и «Хаас», то думаете – вот это да, видимо на поуле мог оказаться кто угодно. Но я должен поздравить Кевина. В таких условиях нужно просто проехать хороший круг – и ему удалось сделать это в самый нужный момент», – рассказал Гасли.

Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?

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