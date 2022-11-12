Пьер Гасли о поуле Магнуссена: «Это то, что я люблю в «Ф-1», просто невероятно. Хотя для нас это ужасный результат»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал поул Кевина Магнуссена в квалификации на этапе в Бразилии.
Благодаря победе в квалификации Магнуссен начнет с первой позиции завтрашний спринт.
«Это то, что я люблю в «Формуле-1». Просто невероятно. Хотя для нас это просто ужасный результат, ведь мы боремся с «Хаасом» в Кубке конструкторов! Можете пойти проведать Франца Тоста.
Безусловно, когда вы видите на поуле Кевина Магнуссена и «Хаас», то думаете – вот это да, видимо на поуле мог оказаться кто угодно. Но я должен поздравить Кевина. В таких условиях нужно просто проехать хороший круг – и ему удалось сделать это в самый нужный момент», – рассказал Гасли.
Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?
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