Шарль Леклер: «Ждали дождь, который так и не пошел, я чрезвычайно расстроен»

Пилот прокомментировал неудачную стратегию команды в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.

Леклер стал единственным, кто в начале третьего сегмента выехал на трассу на промежуточных шинах. Однако решение оказалось ошибочным и Леклер сумел показать лишь десятое время.

«Мы ждали дождь (в начале третьего сегмента), который в итоге так и не пошел. Я поговорю с командой и мы поймем, как мы можем лучше действовать в таких условиях. Но да, я чрезвычайно расстроен, ведь у нас была хорошая скорость.

Теперь нужно разобраться в случившемся и, понятное дело, постараться как можно лучше провести оставшуюся часть уик-энда. Я согласился с решением выехать на трассу на промежуточных шинах, а потом ждал дождя, который так и не начался», – рассказал Леклер.

Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

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