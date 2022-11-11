Гюнтер Штайнер о поуле Магнуссена: «О таком страшно даже мечтать. Вполне заслуженный результат Кевина и «Хааса»

Руководитель «Хааса» уверен, что Кевин Магнуссен выиграл заслуженный поул на Гран-при Сан-Паулу.

Кевин стал лучшим по итогам квалификации, показав лучшее время на «сликах» до того, как над бразильской трассой усилился дождь.

«О таких вещах страшно даже мечтать. Вся команда семь лет упорно трудилась, и обстоятельства позволили это осуществить.

Это не удача, а вполне заслуженный результат пилота и команды. Мы оказались на нужных шинах в нужный момент, и Кевин выдал круг, когда это было необходимо. Он ехал первым, и можно сказать, получил преимущество. Но был и минус – он пилотировал сам по себе и не мог ни на кого ориентироваться.

Кевин заслужил это. Вся команда заслужила, и он – ее часть. Мы всегда упорно трудимся, никогда не сдаемся и продолжаем бороться», – заявил Штайнер.

Магнуссен завоевал первый поул «Хааса» в истории

Кевин Магнуссен о поуле: «Это что-то потрясающее, большое всем спасибо»

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