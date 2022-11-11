Кевин Магнуссен о поуле: «Это что-то потрясающее, большое всем спасибо»

Пилот «Хааса» подвел итоги квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу, в которой сенсационно выиграл поул.

«Не знаю что сказать. Команда выпустила меня на трассу в самый подходящий момент времени. На пит-лейне мы расположены первыми (к выезду), нам удался очень неплохой круг, в итоге мы на поуле. Это невероятно.

Огромное спасибо Джину Хаасу, Гюнтеру Штайнеру и всей команде за эту возможность. Это что-то потрясающее. И невероятное, большое спасибо. Завтра будем атаковать на пределе, постараемся повеселиться», – рассказал Магнуссен.

Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

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