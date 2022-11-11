Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Кажется, что за поул и старт с первого ряда могут побороться шесть машин»

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин считает, что пилоты немецкой команды могут побороться за поул в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

На этапе в Бразилии гонщики провели всего одну практику перед квалификацией, которая определяет стартовый порядок в субботнем спринте.

«Вообще это сложно, ведь обычно у вас есть три часа для того, чтобы подготовить машину перед тем, как начнутся действительно важные заезды. Здесь же всю работу нужно уместить в один час. Многие еще не определились с тем, какие комплекты шин оставить для использования по ходу оставшейся части гоночного уик-энда.

Что касается нашей машины, то с максимальным уровнем прижимной силы она скорее смотрится неплохо. Мы и не ожидали, что здесь будем так же быстры, как были на этапе в Мехико. Однако сейчас кажется, что за поул и старт с первого ряда могут побороться сразу шесть машин», – рассказал Шовлин.

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