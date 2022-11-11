«Мерседес» и «Альпин» заинтересованы в приглашении Шумахера в качестве резервного пилота (AMuS)

Пилот «Хааса» может провести следующий сезон в статусе резервного гонщика одной из команд «Формулы-1».

Шумахер рискует потерять место в – ряд изданий уже сообщали о том, что немца в команде с высокой долей вероятности заменит Нико Хюльнкенберг. В этом случае Шумахер собирается провести 2023 год в роли резервного пилота.

По информации Auto-Motor-und-Sport, в услугах Шумахера в качестве резервиста заинтересованы сразу несколько команд. Так, Шумахер является вторым выбором для «Мерседеса» – и Мику должно будет поступить предложение в том случае, если в не договорятся с .

Также в услугах Шумахера заинтересованы в – поскольку в 2023 году Джек Дуэн будет сосредоточен на выступлениях в «Формуле-2» и проведении серии частных тестов за рулем болида 2021 года. И команде нужен гонщик, который будет большую часть времени занят работой на симуляторе, помогая развивать болид.

Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?

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