Карлос Сайнс о борьбе с «Ред Булл» в 2023-м: «Шансы есть. Болид «Феррари» не так сильно отстает, но нужно улучшить работу с шинами»

Пилот «Феррари» высказался о перспективах борьбы с в 2023 году.

Сайнс отметил главную проблему, которую необходимо решить перед следующим сезоном – повышенный расход покрышек в сравнении с чемпионами.

«Я считаю, что шансы есть. «Ред Булл» доминировал по части гоночного темпа, но это не так явно проявлялось по чистой скорости в квалификациях. Две гонки назад, в Остине, я был на поуле, а Шарль [Леклер] стал вторым в квалификации.

На самом деле наш болид не так сильно отстает от «Ред Булл», но нужно понять, как лучше работать с шинами. Мы знаем, что в гонках «Ред Булл» особенно быстр, а нам не хватает этого последнего шага, над которым команда уже работает. Просто необходима некоторая мощность и чуть больше прижимной силы – тогда мы окажемся на том же уровне или будем быстрее. Надеюсь, получится», – отметил испанец.

Шарль Леклер: «Феррари» добилась прогресса в коммуникации и стратегии, нужно прибавить по части работы с шинами»

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