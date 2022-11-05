Шарль Леклер: «Феррари» добилась прогресса в коммуникации и стратегии, нужно прибавить по части работы с шинами»

рассказал о слабых местах «Феррари» и решении проблем.

Скудерию в 2022 году критиковали за неудачные стратегические решения и плохую надежность. Также вопросы вызывает дефицит гоночной скорости в сравнении с квалификационной, связанный с высоким расходом покрышек.

– Ты говорил, что нынешний болид «Феррари» отстает по воскресеньям, указывал на проблемы в гонках. Тем не менее, до Мельбурна казалось, что все в порядке, в том числе и темп по воскресеньям. Что случилось после этого?

– В начале сезона наша машина в целом была лучше, чем «Ред Булл». Потом соперники продвинулись вперед, и для нас это привело к разнице между квалификациями и гонками.

В данный момент, думаю, нам нужно прибавить в работе с шинами, коммуникации, стратегии и надежности. С последней проблемой пришлось столкнуться в первой половине сезона, и нам удалось справиться. Полагаю, мы добились прогресса по части коммуникации и стратегии, особенно в последних нескольких гонках. Команда отлично сработала, я вижу улучшения.

Что касается работы с покрышками, нам еще нужно прибавить. «Ред Булл» в этом плане сильнее, особенно в некоторых условиях – к примеру, в Сузуке.

Если резюмировать, мы понимаем, чего не хватает, и в каких-то аспектах уже добились прогресса.

– Со стороны работу с шинами понять непросто. В первой части сезона проблема не казалось столь очевидной, в Австрии ситуация была лучше, чем у «Ред Булл». А с трудности стали гораздо более явными.

– Команда всегда понимала, что необходимо работать над этим. В каких-то гонках мы удивлялись отставанию – думаю, из-за специфических условий, в которых «Ред Булл» проявлял себя лучше.

– После общения с Карлосом [Сайнсом] стало понятно, какую работу ему пришлось проделать, чтобы освоиться в F1-75. Какой у тебя был подход к болиду?

– Наверное, всем гонщикам пришлось сменить стиль пилотажа в некоторой мере, потому что машины стали тяжелее. В первые месяцы мне тоже приходилось адаптироваться, понимание пришло не сразу. С момента дебюта в «Формуле-1» я всегда пилотировал машины одного поколения, и кое-какие вещи пришлось поменять.

На предсезонных тестах мы здорово поработали и быстро поняли, на чем нужно сосредоточиться, что требуется для пилотажа новых болидов. Уже на первом этапе ощущения в машине были хорошими – было чувство, что я способен извлечь из нее максимум. Лично мне нравится устойчивая передняя часть, и болид давал именно это, особенно на старте сезона.

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