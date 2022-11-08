Валентино Росси претендует на место в гиперкаре «БМВ» на «24 часах Ле-Мана» (The Race)

Легендарный гонщик MotoGP Валентино Росси может принять участие в «24 часах Ле-Мана» 2024 года в классе гиперкаров.

После ухода из мотогонок Росси участвовал в серии GT World Challenge Europe за команду WRT на . Со следующего сезона WRT будет использовать автомобили «БМВ», а Валентино станет заводским пилотом немецкой марки.

Как сообщает The Race со ссылкой на источники, близкие к Росси, итальянец может добиться повышения и выступить в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ) в 2024 году, в том числе на «24 часах Ле-Мана», в классе гиперкаров. Вероятно, переход WRT на машины «БМВ» частично связан с желанием производителя привлечь Росси к своему новому проекту.

«Надеюсь, мы организуем тесты. Тем не менее, надо понять, насколько быстрым я должен быть, чтобы стать пилотом в классе гиперкаров. Это трудный вызов», – прокомментировал ситуацию Росси.

Валентино еще в 2019 году заявлял, что хотел бы принять участие в «24 часах Ле-Мана».

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