«БМВ» объявила о возвращении в Ле-Ман в 2024 году и провела первые тесты прототипа

«БМВ» подтвердила возвращение на гонку «24 часа Ле-Мана».

Ранее компания представила прототип M Hybrid V8 для участия в чемпионате IMSA 2023 года. Теперь «БМВ» официально сообщила об участии машины в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ) и «24 часах Ле-Мана» с сезона-2024. В высшем классе гиперкаров немецкий производитель сразится с «Тойотой», , , , «Гликенхаузом», «Кадиллаком», «Ламборгини» и . «БМВ» в последний раз побеждала в Ле-Мане в 1999-м.

Первые тесты M Hybrid V8 на трассе состоялись 25 июля.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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Фото: твиттер «БМВ Моторспорт»