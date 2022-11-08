Пуршер может продолжить карьеру в «Супер-Формуле»

Пилот «Формулы-2» Тео Пуршер может стать гонщиком японской «Супер-Формулы».

Как сообщает Autosport, Тео обсуждал с «Кондо Рейсинг» возможность занять место Саши Фенестраза. Юниор , вероятно, проведет тесты на «Сузуке» 7-8 декабря за «Кондо». В нынешнем сезоне француз дебютировал в практике «Формулы-1» за , а в 2023-м будет резервным пилотом команды.

В то же время не исключен и вариант, при котором Пуршер проведет третий сезон в «Ф-2» за «АРТ». Сам пилот заявлял, что не останется в чемпионате.

Претендентом на место в юниорской «Супер-Формуле» (Super Formula Lights) называют Влада Ломко – российского гонщика, выступающего под французской лицензией. В 2022 году Ломко стал вице-чемпионом «Евроформулы».

Тео Пуршер: «Сезон-2022 – последний для меня в «Формуле-2»