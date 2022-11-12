Гран-при Сан-Паулу-2022. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 21-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Сан-Паулу.
Заезды «Формулы-1» в Бразилии покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
11-13 ноября 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 18:30 ☁️
Квалификация: 22:00 🌧️
Суббота
2-я практика: 18:30 🌧️
Спринт: 22:30 ☁️
Воскресенье
Гонка: 21:00 🌧️
время московское
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