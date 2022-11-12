Гран-при Сан-Паулу-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 21-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Сан-Паулу.

Заезды «Формулы-1» в Бразилии покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

11-13 ноября 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 18:30 ☁️

Квалификация: 22:00 🌧️

Суббота

2-я практика: 18:30 🌧️

Спринт: 22:30 ☁️

Воскресенье

Гонка: 21:00 🌧️

время московское

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