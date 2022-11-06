Гюнтер Штайнер о штрафе «Ред Булл» за превышение бюджета в 2021 году: «Они смогут направить деньги на работу в других областях»

Руководитель прокомментировал ситуацию вокруг превышения бюджета командой «Ред Булл» в 2021 году.

В «Ред Булл» решили признать факт нарушения и не подавать апелляций, согласившись на штраф в размере $7 млн и 10 процентное сокращение времени для работы в аэродинамической трубе и с CFD (вычислительная гидронидамика).

«Эти деньги (освободившиеся из-за сокращения времени в аэротрубе) можно направить на другие области. Так что процесс развития болида никак не остановится. Оно просто перейдет в другую область: можно потратить это время на работу над снижением веса болида, например. С таким количеством денег позволить себе можно очень многое.

На мой взгляд, $7 млн – это очень большая сумма. Но «Ред Булл» потеря этой суммы не навредит. Совсем другое дело, если бы в следующем сезоне «Ред Булл» смог потратить на $5 млн меньше, чем остальные команды. При этом я просто назвал первую сумму, которая пришла в голову, на нее не стоит обращать внимания», – рассказал Штайнер.

«Ред Булл» наказан за перерасход бюджета: минус $7 млн и ресурсы для машины. Чемпионы «Ф-1» бушуют от «драконовского» штрафа и ждут извинений