Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Переход от уверенных выступлений к очень сложной машине этого года стал для Хэмилтона некоторым шоком»

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин признал, что в начале сезона было трудно перестроиться на борьбу в середине пелотона.

При этом Шовлин отметил, что Хэмилтон никогда не опускал руки и старался помочь команде добиться прогресса в работе с болидов, чтобы вернуться в борьбу за самые высокие места.

«Льюис всегда выкладывается, упорно трудится, всегда предельно мотивирован и отчаянно стремится побеждать. Думаю, что переход от уверенных позиций в предыдущие годы к очень сложной машине этого сезона стал для него некоторым шоком.

Также нам пришлось немного адаптироваться и привыкать к борьбе в середине пелотона, где мы находились в начале сезона. Нам часто приходилось идти на компромиссы, работая с машиной, чтобы постараться выжать из нее максимум и в то же время стараться учиться чему-то, чтобы добиться прогресса в дальнейшем.

Думаю, что сейчас, как и все мы, Льюис прекрасно видит, что команда движется в верном направлении. Мы четко видим путь, по которому должны двигаться, чтобы в итоге вновь начать бороться за поулы и победы в гонках. И мы все видим преданность делу со стороны Льюиса, преданность команде, стремление выкладываться, которое только растет по мере того, как мы сокращаем отставание – и он старается делать все, чтобы помочь команде в этом», – рассказал Шовлин.

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