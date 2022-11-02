Маттиа Бинотто: «Феррари» довольно рано остановила работу над развитием машины этого года»

Руководитель «Феррари» признал, что команда уже какое-то время остановила работу над развитием текущей машины и бросила все силы на подготовку к сезону-2023.

По словам Бинотто, данный фактор является одной из причин того, что в последних гонках «Мерседесу» удалось догнать Скудерию по скорости.

«Мы знаем, что довольно рано остановили работу над развитием своей машины, вместо этого сосредоточившись на подготовке к 2023 году. Так что я не обеспокоен темпами развития нашей машины (относительно конкурентов) – ведь я знаю, что мы остановили эту работу.

И пока мы остановили работу, в добились прогресса в развитии своего болида. Так что нет, я не обеспокоен текущей ситуацией. Безусловно, мы могли бы извлечь больший потенциал из нашей машины, но у нас просто не было для этого финансовых возможностей», – рассказал Бинотто.

«Феррари» возвращается на «Ле-Ман» с этим алым красавцем-гиперкаром на 680 л.с. Его уникальность – инновации из «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram