Даниэль Риккардо о неудачных выступлениях: «Обращался даже к психологу. Прошлый год был сложнейшим в карьере»

посещал психолога, чтобы разобраться с гоночными проблемами.

Австралийский пилот провел два не слишком удачных года в , и по истечении сезона-2022 покинет английскую команду. По словам Риккардо, слабые результаты сильно повлияли на его жизнь.

«Всякий раз, когда мы думали, что найдем решение – возникал новый набор проблем.

И когда ты полностью вкладываешь душу во что-то, а это не работает – становится очень печально. Это пробирает тебя полностью.

Проблемы прошлого года сильно на меня повлияли. Я перестал быть самим собой. Я отказывался от приглашений друзей поужинать. Меня приходилось уговаривать – я позволил проблемам завладеть собою.

В прошлом году я даже обратился к психологу. Тот год был самым сложным в карьере.

Гонки ориентированы на результат, и именно он определяет твое настроение в воскресенье. Я стал пренебрегать дружбой и начал думать, что хорошо бы общаться так, чтобы две мои стороны жизни не пересекались друг с другом.

Нужно было взглянуть вперед. Но с таким длинным календарем сложно оторваться от происходящего в гонках.

Решение команды разорвать контракт? К этому нельзя подготовиться. Да, у меня было несколько честных дискуссий с и – мы пытались разобраться, что сделать, чтобы улучшить ситуацию. Беспокоились обе стороны: я не хотел и дальше финишировать 14-м или 15-м, но сохранял веру, что что-то щелкнет и все поменяется. Но к середине сезона ничего не поменялось, и они решили то, что решили.

Я оказался в сложном положении и подумал: «А что дальше?»

Будет здорово, если я смогу решить этот вопрос до финальной гонки в Абу-Даби», – рассказал Риккардо.

Считается, что Риккардо продолжит карьеру в качестве резервного гонщика в .

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