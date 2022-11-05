Андреас Зайдль о Риккардо в качестве резервного гонщика «Макларена»: «Между нами нет плохих чувств. Все возможно»

В «Макларене» готовы оставить Риккардо в качестве резервного гонщика.

Руководитель не стал исключать переподписания контракта с , но уже не в качестве призового, а запасного пилота.

Контракт Риккардо с английской командой истекает в конце сезона-2022, и австралиец уже признал, что не будет выступать в следующем сезоне в «Ф-1». Согласно предположениям в паддоке, 2023 год победитель 8 Гран-при проведет в в качестве резервиста, однако Зайдль отметил, что его команда тоже готова предложить Даниэлю место в запасе, если пилот этого пожелает.

«Мы еще это не обсуждали – такими вещами обычно занимаемся зимой. Но, как вы знаете, мы готовы делиться пилотами с другими командами, да и между нами и Даниэлем нет никаких, скажем так, плохих чувств. Так что все возможно», – сказал Зайдль.

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