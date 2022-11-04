Главный гоночный инженер «Мерседеса» о штрафе «Ред Булл» на работу в аэротрубе: «Реалистично оценивая ситуацию, я бы оценил этот дефицит в 0,1 – 0,2 секунды»

Главный гоночный Эндрю Шовлин поделился мнением о том, как на команде «Ред Булл» скажется дополнительное сокращение времени на 10 процентов на работе в аэродинамической трубе.

По словам руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, такое сокращение может стоить 0,5 времени прохождения круга. Шовлин не согласился с Хорнером, отметив, что если бы такая корреляция имела место, отстающие команды давно бы догнали лидеров.

«Сокращение количества тестовых прогонов в аэродинамической трубе в некоторой степени сокращает вашу свободу. Но сейчас команды уже довольно хорошо знакомы с новым техническим регламентом и освоились. Тем не менее, чем больше у вас тестовых часов – тем лучше. Это действительно так.

Однако, если бы слова про то, что сокращение времени работы на 10 процентов будет стоить 0,5 секунды на круге были правдой, то это давало бы командам из арьергарда преимущество над лидерами в 3 секунды. Но это совсем не так. Я бы сказал, что очень многое тут зависит от решений, которые вы будете принимать по ходу сезона. Реалистично оценивая ситуацию, я бы оценил этот дефицит в 0,1 – 0,2 секунды», – рассказал Шовлин.

Кристиан Хорнер: «Ред Булл» получил гигантский штраф и драконовское ограничение работы в аэротрубе, стоящее до 0,5 секунды с круга»