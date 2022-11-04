Пол ди Реста: «Я боюсь за «Феррари» – они выбыли из борьбы за победы, а «Мерседес» догнал их по скорости»

Бывший пилот «Формулы-1», а ныне эксперт Sky Sports Пол ди Реста выразил опасения относительно перспектив «Феррари» в борьбе за чемпионский титул в будущем.

В начале сезона многим казалось, что Шарль Леклер и «Феррари» являются главными фаворитами в борьбе за титулы в личном и командном зачете, однако к концу чемпионата Скудерия окончательно уступила «Ред Булл», а на последнем этапе в Мексике проиграла в скорости и «Мерседесу».

«Я боюсь за «Феррари», потому что начиная с июля у них не было шансов победить ни в одной из гонок. Они выбыли из борьбы за победы, а «Мерседес» догнал их по скорости.

В последней гонке был безусловно быстрее «Феррари». В квалификациях «Феррари» еще способна на отличные результаты, но я опасаюсь того, в каком направлении движется процесс развития болида «Феррари». Разве что они очень рано переключились на машину 2023 года, поняв, что находится вне их досягаемости.

При этом в самом начале сезона базовая концепция болида «Феррари» работала просто превосходно. В то время как сейчас все стало уже не так хорошо», – рассказал ди Реста.

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