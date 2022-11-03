Ландо Норрис: «Ф-1» и диджеинг – моя жизнь в данный момент. Через 10-20 лет появится шанс вернуться на «24 часа Дайтоны»

рассказал о возможности снова проехать «24 часа Дайтоны».

Пилот впервые выступил в Дайтоне в 2018 году вместе с и Филом Хэнсоном за команду «Юнайтед Автоспортс». Экипаж сошел из-за технических проблем.

«Мне бы хотелось погоняться еще, было бы здорово получить новую возможность. В данный момент моя жизнь – . И диджеинг! Но я бы с радостью проехал «24 часа Дайтоны» или другие гонки. Не сомневаюсь, что через 10 или 20 лет у меня появится такой шанс.

Теперь у нас 24 гонки [в 2023 году], и перерывах ты просто хочешь отвлечься и на пару дней забыть о «Формуле-1». Так что [участвовать в других заездах] не так легко, как раньше, времени стало меньше.

Но я бы очень хотел. Единственное, боюсь врезаться в чужие машины – мне кажется, я выбью много болидов! Хотя Зак всегда говорит, чтобы я шел в атаку и выбил какие-то из его машин. Может, стоит погоняться на байке, но, наверное, я не смогу вернуться к четырем колесам, потому что, опять же, попаду в аварию», – сообщил британец.

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