Ландо Норрис: «Ф-1» и диджеинг – моя жизнь в данный момент. Через 10-20 лет появится шанс вернуться на «24 часа Дайтоны»
Ландо Норрис рассказал о возможности снова проехать «24 часа Дайтоны».
Пилот «Макларена» впервые выступил в Дайтоне в 2018 году вместе с Фернандо Алонсо и Филом Хэнсоном за команду Зака Брауна «Юнайтед Автоспортс». Экипаж сошел из-за технических проблем.
«Мне бы хотелось погоняться еще, было бы здорово получить новую возможность. В данный момент моя жизнь – «Формула-1». И диджеинг! Но я бы с радостью проехал «24 часа Дайтоны» или другие гонки. Не сомневаюсь, что через 10 или 20 лет у меня появится такой шанс.
Теперь у нас 24 гонки [в 2023 году], и перерывах ты просто хочешь отвлечься и на пару дней забыть о «Формуле-1». Так что [участвовать в других заездах] не так легко, как раньше, времени стало меньше.
Но я бы очень хотел. Единственное, боюсь врезаться в чужие машины – мне кажется, я выбью много болидов! Хотя Зак всегда говорит, чтобы я шел в атаку и выбил какие-то из его машин. Может, стоит погоняться на байке, но, наверное, я не смогу вернуться к четырем колесам, потому что, опять же, попаду в аварию», – сообщил британец.
Мазепин дебютировал в роли диджея: «Если закрыт один путь для самовыражения, нужно искать другой»
Макс Ферстаппен: «Хотел бы попробовать себя в гонках на выносливость, 24-х часовые марафоны – это нечто»
Комментарии