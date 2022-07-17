Макс Ферстаппен: «Хотел бы попробовать себя в гонках на выносливость, 24-х часовые марафоны – это нечто»

Пилот рассказал, в каких гонках помимо «Формулы-1» хотел бы попробовать себя в обозримом будущем.

Контракт Макса с «Ред Булл» рассчитал до 2028 года, и действующий чемпион не исключает, что может уйти из «Ф-1» по его окончании:

«Может быть, я действительно остановлюсь. Зависит от того, насколько хороша будет наша машина и будет ли мы бороться за призы. Я не вынесу, если буду вынужден плестись в конце пелотона. В этом случае я предпочту перейти в другую гоночную серию».

По словам Ферстаппена, больше всего его привлекают гонки на выносливость:

«Я бы хотел попробовать себя в гонках на выносливость. Там и давления меньше, и гонки в целом веселее. Может быть, я попробую себя там даже параллельно с карьерой в «Формуле-1». Но понятно, что не в этом и не в следующем сезоне. Может быть, позже.

На мой взгляд, 24-х часовые гонки – это просто нечто. «Ле-Ман», «Спа», «Дайтона», «12 часов Себринга». Или такой же марафон в Батерсте в Австралии, на машинах GT3. Кстати, я уже дважды выигрывал эту гонку, правда на симуляторе».

Ферстаппен также добавил, что не думает пойти по стопам своего отца Йоса, который сейчас периодически выступает в раллийных гонках:

«Вообще мне порой нравится сесть за руль раллийной машины и просто покататься в свое удовольствие. Но участвовать в соревнованиях я точно не хочу. Ралли мне кажется слишком опасным. К тому же, мне не слишком нравится перспектива полагаться на указания штурмана. Я предпочитаю делать все сам».

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