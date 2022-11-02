В возрасте 87 скончался Мауро Форгьери – на построенных им болидах «Феррари» четыре раза выиграла чемпионат «Формулы-1»
Известный итальянский инженер Мауро Форгьери скончался в возрасте 87 лет.
Форгьери работал конструктором в «Феррари» – именно за рулем построенных им болидов чемпионские титулы в составе Скудерии выиграли Джон Сертис, Ники Лауда (дважды) и Джоди Шектер.
Форгьери возглавлял технический гоночный департамент «Феррари» с 1962 года. В общей сложности за время его работы «Феррари» выиграла 54 Гран-при, четыре раза победила в чемпионате и семь раз выиграла Кубок конструкторов.
«Феррари» возвращается на «Ле-Ман» с этим алым красавцем-гиперкаром на 680 л.с. Его уникальность – инновации из «Ф-1»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии