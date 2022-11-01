Тото Вольфф: «Риккардо ведет переговоры и с «Ред Булл» о должности резервного пилота, полагаю»

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал о вариантах продолжения карьеры .

Риккардо покинет по окончании сезона. Ожидается, что Даниэль станет резервным пилотом «Мерседеса», однако Вольфф не исключил, что австралиец вернется в свою бывшую команду.

«Думаю, Даниэль ведет переговоры с несколькими командами о должности резервного пилота. Он общается и с «Ред Булл», полагаю.

Мы считаем, что он – прекрасный персонаж, однако пока не готовы сказать, кто будет третьим гонщиком в следующем сезоне. Личность Даниэля – его сильная сторона, но я не хочу порождать слухи. Правда в том, что пока мы ничего не решили», – заявил Тото.

На днях появилось фото Вольффа в одежде от бренда Риккардо. Даниэль объяснил, что подарил ее боссу «Мерседеса»:

«Я прислал свитер Джорджу [Расселлу], и Тото написал мне, что свитер ему очень нравится. Я ответил: «Ты тоже получишь». Товар на пробу, так сказать».

Риккардо будет резервным пилотом «Мерседеса» в 2023 году (Дитер Ренкен)

Даниэль Риккардо рассчитывает на роль резервного пилота в «Ред Булл», «Мерседесе» или «Феррари»: «Таков план»