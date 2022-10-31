Риккардо будет резервным пилотом «Мерседеса» в 2023 году (Дитер Ренкен)

Гонщик близок к переходу в на должность резервного и тест-пилота.

По информации известного журналиста Дитера Ренкена, в паддоке на Гран-при Мексики данная сделка считается уже решенной. Риккардо подпишет с «Мерседесом» контракт на сезон-2023 – соглашение будет включать опцию выступлений за команду в «Ф-1» в случае возникновения такой необходимости.

При этом сам Риккардо, чуть позже обсуждая данную новость, факт подписания контракта опроверг.

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