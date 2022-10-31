Даниэль Риккардо рассчитывает на роль резервного пилота в «Ред Булл», «Мерседесе» или «Феррари»: «Таков план»

Пилот окончательно подтвердил, что не будет выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне.

При этом Риккардо намерен вернуться в чемпионат в 2024 году, а следующий сезон провести в качестве резервного пилота одной из ведущих команд «Ф-1»:

«Могу с уверенностью сказать, что не буду выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне – на решетке меня не будет. Но я все равно хотел бы оставаться в «Ф-1», в этом спорте, хотел бы работать с какой-то командой с прицелом на возвращение в 2024 году.

Мне кажется, что какое-то время вне гонок пойдет мне на пользу – после чего я постараюсь вернуться в 2024 году. Я еще не закончил, но теперь мое участие в «Ф-1» будет выглядеть немного иначе».

Риккардо признал, что хотел бы получить место резервного пилота в одной из топ-команд «Ф-1» – «Ред Булл», «Мерседесе» или «Феррари»:

«Таков план. Но я правда не знаю, как именно дела обстоят прямо сейчас. Я общаюсь с командами, и при этом оставляю ногу в проеме, не давая двери закрыться – как я уже говорил, для сезона-2024».

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