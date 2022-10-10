Фернандо Алонсо: «Просил провести оба пит-стопа раньше – должно быть, микрофон отключился. Не знаю, что делала «Альпин»

раскритиковал работу на Гран-при Японии.

Алонсо стартовал и финишировал седьмым. По мнению гонщика, стратегические ошибки не позволили ему подняться выше.

«Стратегия не сработала. Мы постоянно принимали неверные решения. За «промежуточными» шинами мы заехали последними и потеряли ряд позиций. А потом провели очень поздний пит-стоп, за шесть кругов до финиша – в итоге я оказался ровно на том месте, где стартовал.

Я просил по радио остановиться раньше – оба раза. Но не знаю. Должно быть, микрофон отключился. Нужно было совершить пит-стоп за десять кругов до конца, однако я не знаю, что делала команда. Мы упустили шанс», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо также прокомментировал трудные условия на трассе:

«Состояние трассы и сцепление были в порядке, однако видимость была ужасной. Похоже на прошлогодний этап в Спа: гонку отметили из-за плохой видимости, а не из-за отсутствия сцепления.

Надо подумать, как улучшить ситуацию со спреем, который поднимают болиды. Видимость была чуть лучше, чем в Спа, и скорости тут меньше. В Спа были три-четыре участка, где машины едут со скоростью более 300 км/ч, и спрей гораздо хуже».

Фернандо высказался о появлении эвакуационной техники после инцидентов на стартовом круге:

«Я не видел [попавшего в аварию] Карлоса [Сайнса], трактор тоже. Видимость была нулевой, я даже в режиме безопасности не видел ни трактор, ни Карлоса.

Трудный уик-энд для всех, и мы должны помочь . Но после 2014 года [и аварии ] мы согласились, что подобное не должно повториться – тем не менее, это случилось. Надо работать над тем, чтобы нынешний раз действительно оказался последним.

Без сомнения, это неприемлемо. В то же время надо понять, почему техника появилась на треке, кто принял решение, где возникло недопонимание, какое разрешение выдал гоночный директор. Мы потребуем полного объяснения».

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