Валттери Боттас: «То, что нам удалось вклиниться между двух «Феррари» стало приятным бонусом»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался доволен шестым местом.

«Квалификация прошла хорошо и такое выступление стал сюрпризом. При этом мы с самого начала уик-энда видели, что смотримся здесь довольно сильно, мне было комфортно. Так что мы подумали, что с хорошей квалификацией сможем побороться за седьмое место. Но то, что нам удалось вклиниться между двух стало приятным бонусом.

В сравнении с этапом в Остине сюда мы, понятное дело, не привозили никаких новинок. При этом еще до начала уик-энда мы полагали, что конфигурация этой трассе должна неплохо подойти нашему болиду. Судя по всему, так и вышло.

Мы довольно сильно смотримся при прохождении всех этих медленных поворотов. Даже поребрики в шиканах проходятся очень неплохо, машина работает отлично. Так что да, трасса нам подошла. И нам потребовалось совсем чуть-чуть доработать базовый вариант настроек болида, с которым мы начали уик-энд. Надеюсь, в гонке мы сможем более или менее удержать позицию, ведь с учетом того, что соперники из «Астон Мартин» оказались далеко позади, у нас есть отличный шанс», – рассказал Боттас.

«Ред Булл» наказан за перерасход бюджета: минус $7 млн и ресурсы для машины. Чемпионы «Ф-1» бушуют от «драконовского» штрафа и ждут извинений

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram