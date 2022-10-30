Маттиа Бинотто: «DRS на болиде Леклера сломалась в конце квалификации»

Руководитель рассказал о проблемах на болиде в квалификации к Гран-при Мехико.

Гонщик Скудерии занял седьмое место, его напарник стал пятым.

«Под конец у Шарля возникла проблема с DRS, она сломалась на заключительной части последнего круга.

Мексика – сложный трек для пилотажа, и мы понимали, что в квалификации все решат детали. У нас был потенциал, но трасса трудная. Кроме того, нам немного не повезло в третьем сегменте. Надеюсь, мы проведем хорошую гонку. Она будет чуть менее сложной», – заявил Бинотто в эфире итальянского Sky.

После сессии Маттиа не пояснил жалобы Леклера на поведение двигателя, заявив, что команда еще не изучила данные.

Гран-при Мехико-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – второй, Хэмилтон – третий

Шарль Леклер: «Уверен, с машиной была проблема, мы теряли очень много времени на прямых»

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