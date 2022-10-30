Шарль Леклер: «Уверен, с машиной была проблема, мы теряли очень много времени на прямых»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к , рассказав о проблемах, с которыми столкнулся по ходу сессии.

«Квалификация получилась очень трудной, но с машиной была проблема, я в этом уверен (Бинотто позже подтвердил неполадки в работе DRS, прим. Sports.ru). Нужно все изучить. В основном проблемы были связаны с работой двигателя, мы теряли очень много времени на прямых. И было много проблем с работой самого двигателя, сам мотор не отвечал на нажатие педали газа.

Особенно тяжело было на высоких скоростях. Очень надеюсь, что к завтрашней гонке мы сможем все исправить. Если да – уверен, тогда мы сможем добиться хорошего результата. А если нет – я даже не знаю, что мы тогда будем делать», – рассказал Леклер.

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