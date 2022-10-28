Ферстаппен представил золотой шлем с надписью «чемпион мира»

Гонщик Макс Ферстаппен будет выступать в новом шлеме в оставшихся гонках сезона, начиная с Гран-при Мехико.

Ферстаппен выбрал золотой цвет для ливреи, на шлеме размещена надпись «чемпион мира».

Макс досрочно выиграл титул 2022 года, «Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов.

Ферстаппен выступит в шлеме с отсылкой к двум титулам на Гран-при США

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Фото: сайт Макса Ферстаппена