Ферстаппен представил золотой шлем с надписью «чемпион мира»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет выступать в новом шлеме в оставшихся гонках сезона, начиная с Гран-при Мехико.
Ферстаппен выбрал золотой цвет для ливреи, на шлеме размещена надпись «чемпион мира».
Макс досрочно выиграл титул 2022 года, «Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов.
Ферстаппен выступит в шлеме с отсылкой к двум титулам на Гран-при США
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Фото: сайт Макса Ферстаппена
Комментарии