Кристиан Хорнер: «Если сжечь аэротрубу «Ред Булл», соперникам будет мало»

предположил, что соперники недовольны штрафом «Ред Булл».

Команда выплатит семь миллионов долларов за превышение потолка расходов в 2021 году, время на CFD и работу в аэротрубе сокращено на десять процентов.

«Некоторые из них очень быстро обращаются к прессе. Уверен, для них это недостаточно. Не сомневаюсь, если сжечь нашу аэротрубу, им будет мало.

Но они знают, какое влияние окажет штраф. Они понимают, как работают команды, и видят, насколько эффективны наши прогоны. Влияние на болид следующего года окажется значительным.

Я считаю, что наказание окажется сильным сдерживающим фактором на будущее. За перерасход в 0,37 процента («Ред Булл» превысил потолок на 1,6 процента, величина составила бы 0,37 процента, если бы команда правильно оформила налоговые вычеты – Sports.ru) мы потеряем десять процентов времени в аэротрубе – это огромное значение. Все, кто преуменьшают штраф, не знают, о чем говорят», – заверил руководитель «Ред Булл».

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«Ред Булл» оштрафован на 7 млн долларов, время на разработку сокращено на 10 процентов за нарушение финансового регламента 2021 года

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