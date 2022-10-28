Джордж Расселл: «Момент со снижением скорости в зоне двойных желтых флагов требует прояснений»

Пилот прокомментировал результаты расследования по событиям на с появлением на трассе эвакуатора.

Гонщики остались крайне недовольны тем, что трактор появился на треке в тот момент, когда там же еще находились болиды. При этом все это происходило в дождевых условия с крайне низкой видимостью.

Частичная вина была возложена в том числе на , который слишком быстро двигался по трассе, догоняя пелотон, когда проехал мимо уже находившегося на треке эвакуатора.

«Я читал отчет и мне крайне интересно, в каком направлении теперь будет развиваться дальнейшая дискуссия. Отчет был основан сугубо на фактах и из него мы не узнали чего-то принципиально нового.

В отчете большое внимание было уделено Пьеру Гасли. Хорошо, он и правда был виновен в том, что заметно превысил скорость. Но хотелось бы получить разъяснения относительно ситуации с двойными желтыми флагами.

В зоне двойных желтых флагов ты должен значительно сбросить скорость и быть готов полностью остановить болид. Но что если зона двойных желтых флагов появится в конце прямой на трассе в Мексике? Там ты движешься со скоростью 350 км/ч – ты можешь значительно сбросить скорость, но все равно двигаться со скоростью 280 км/ч, например. Пьер же на «Сузуке» двигался на скорости 180 км/ч. Думаю, вот этот момент требует разъяснений. Понятно, что ситуация непростая, но мы должны стараться продолжать улучшать наш спорт», – рассказал Расселл.

В «Ф-1» флешбэки последней смертельной аварии: дождь и трактор рядом с мчащимся болидом (250 км/ч)

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