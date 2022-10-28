Макс Ферстаппен о ситуации вокруг превышения бюджета и спорного титула: «Что бы я ни сделал – позиция этих людей не изменится»

Пилот «Ред Булл» заявил, что не совершенно не беспокоят разговоры о нечестном титуле 2021 года.

Такие мнения начали появляться в прессе после того, как стало известно о превышении бюджета со стороны «Ред Булл» в прошлом году. Также сообщается, что в «Ред Булл» решили признать вину и договориться с ФИА по данному вопросу – ожидается, что в результате команда получит существенный денежный штраф и будет ограничена в работе в аэродинамической трубе.

«Посмотрим, чем все закончится, что сообщит ФИА. Но лично меня все это мало волнует. Со своей стороны мы не считаем, что сделали что-то неправильно. Просто в бюджете внезапно стали учитываться некоторые вещи, которых раньше там не было – это стало неожиданностью. Ничего не поделаешь. Как бы то ни было, в данной ситуации не мне решать, что правильно, а что нет.

Эти люди (недовольные прошлогодним титулом Ферстаппена) в любом случае обеспокоены этой ситуацией – и что бы ты ни сказал и ни сделал, это не изменится. Я могу от всего этого просто отмахнуться и идти дальше. Они, вероятно, этого сделать не могут, и никогда не смогут – и это их проблема, не моя», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» и «Астон Мартин» урегулировали с ФИА вопрос нарушения финансового регламента, признав вину (Autosport)

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