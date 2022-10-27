«Ред Булл» и «Астон Мартин» урегулировали с ФИА вопрос нарушения финансового регламента, признав вину (Autosport)

Команды «Ред Булл» и урегулировали вопрос с нарушением финансового регламента.

По информации Autosport, обе команды достигли договоренности с о признании нарушения.

Коллектив из Милтон-Кейнса допустил процедурные нарушения при подаче отчета за 2021 год, как и «Уильямс», которому выписали штраф в 25 000 долларов. «Ред Булл» тоже нарушил процедуру и стал единственной командой, превысившей потолок расходов.

Как уже сообщалось ранее в немецкой прессе, в случае с «Ред Булл» наказание, скорее всего, будет включать в себя существенный денежный штраф и ограничение по времени на работу в аэродинамической трубе.

Ожидается, что ФИА обнародует детали расследования, озвучит области, в которых были допущены нарушения, и официально объявит штрафы – данное объявление ожидается в пятницу, 28 октября.

«Ред Булл» накажут ограничением работы в аэротрубе и серьезным штрафом, объявление ожидается в ближайшие дни (AMuS)

«Можем ли мы взять талантливого засранца? Да в «Ф-1» таких полно!» Как устроена лучшая команда «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram