Алонсо о перегрузке в 42G после аварии со Строллом: «Я по-прежнему молод, никаких проблем»

Фернандо Алонсо сообщил, как перенес удар болида о трассу на Гран-при США.

Пилот «Альпин» столкнулся с из «Астон Мартин», в результате чего Алонсо испытал перегрузку в 42G.

«Честно говоря, я не знал, что перегрузка такая большая. Сразу после приземления я больше переживал, что врежусь в барьеры, а затем беспокоился о повреждениях машины.

С психологической точки зрения это был вызов, пришлось прорываться, отыгрывать позиции. Обгоняя Кевина [Магнуссена], я совершил похожий маневр на той же прямой, тормозил очень поздно, так что в голове всплывал инцидент – такое могло повториться. Но с физической точки зрения я по-прежнему молод, так что никаких проблем», – заявил 41-летний гонщик.

Двукратный чемпион мира также встал на защиту Стролла. Будущего напарника Алонсо в «Астон Мартин» наказали потерей трех позиций на старте Гран-при Мехико и двумя штрафными баллами. После финиша Фернандо назвал аварию гоночным инцидентом, а перед этапом в Мексике еще раз прокомментировал ситуацию.

«Мы сразу после гонки поговорили в его боксах, а затем в комнате стюардов, и мое мнение не изменилось. Я считаю, что это неудачное стечение обстоятельств. Мы более или менее одновременно сдвинулись влево, ехали очень близко друг другу, я поймал слипстрим. DRS еще не разрешили, поэтому мне пришлось очень агрессивно ловить слипстрим до последнего момента. Я считаю, что штраф, который он получил, слишком жесткий».

Фернандо Алонсо о столкновении со Строллом: «Мне кажется, это был гоночный инцидент. Но у директоров «Альпин» и «Астон Мартин» были разные мнения»

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