Льюис Хэмилтон о новой серии для девушек: «Дело не в поиске одной гонщицы – в автоспорте тысячи работ»

поддержал создание новой категории для гонщиц.

Чемпионат не будет связан с существующей Серией W и будет включен с структуру молодежных «формул», как сообщал ESPN F1. Пилот подчеркнул, что девушки должны получить карьерные возможности в автоспорте не только как гонщицы.

«Безусловно, это шаг в верном направлении. Но дело не только в том, чтобы найти одну гонщицу. В автоспорте тысячи работ, и очень-очень малое число высоких позиций занимают женщины. [На Гран-при США] я был на собрании пилотов, и там были 70 мужчин, две женщины и два человека с другим цветом кожи. За 15 лет картина абсолютно не изменилась.

Впереди большая работа, и она касается не только поддержки молодых девушек, которые стремятся заниматься гонками. Мы запустили [образовательную инициативу] Ignite для 8000 девушек в сфере естественных наук и попытаемся помочь им попасть в автоспорт.

Нужно большее равенство среди наиболее высоких позиций в «Ф-1». Каждый тим-менеджер – мужчина, белый мужчина. Думаю, есть он человек с другим цветом кожи. Опять же, механики тоже фактически все – мужчины. Если женщины и присутствуют, то на заднем плане. Надо выводить их на первые роли, чтобы молодые девушки понимали, что они тоже могут пробиться», – отметил семикратный чемпион «Формулы-1».

«Формула-1» работает над организацией новой гоночной серии для женщин (ESPN F1)

Серия W отменила три последних гонки сезона из-за финансовых проблем – чемпионом стала Чедуик

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