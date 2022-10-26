Херта продлил контракт с «Андретти» и продолжит выступать в «Индикаре» минимум до 2027 года

Теги Альфа Таури Индикар Формула-1 Андретти Автоспорт Колтон Херта Авто

Гонщик «Индикара» Колтон Херта продлил контракт с командой «Андретти». Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027.

Херта претендовал на переход в «Формулу-1» в 2023 году – в его приглашении были заинтересованы в «Альфа Таури». Однако Херте не удалось набрать количество баллов, необходимых для получения суперлицензии.

В ФИА же отказались делать для Херты исключение и выдавать разрешение выступать в «Ф-1» в исключительном порядке.

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