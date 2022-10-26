Гран-при Мехико-2022. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 20-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Мехико.
Заезды «Формулы-1» в Мексике покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Вторая тренировка продлится 90 минут вместо обычных 60 из-за тестов шин «Пирелли» на сезон-2023.
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
28-30 октября 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 21:00 🌤️
Суббота
2-я практика: 0:00 🌤️
3-я практика: 20:00 🌤️
Квалификация: 23:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 23:00 🌤️
время московское
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