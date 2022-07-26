Руководитель «Уильямса»: «Сэрджант сядет в болид «Ф-1» в будущем, я абсолютно убежден»

Руководитель Йост Капито высказался о будущем Логана Сэрджанта в «Формуле-1».

Пилот Академии «Уильямса» проводит первый полноценный сезон в «Формуле-2» и занимает третью строчку в чемпионате.

Капито ответил на вопрос, способен ли Сэрджант повлиять на определение состава команды из Гроува на сезон-2023.

«Это стало бы приятной головной болью, верно? Не худшая ситуация, с которой я сталкивался.

Конечно, мы впечатлены. Первый сезон в «Ф-2», мы никак на него не давили, время для развития есть. И он действительно впечатлил быстрой адаптацией к машине, работой с шинами и результатами.

Поул [во Франции] очень впечатлил. В будущем он сядет в болид «Формулы-1», я абсолютно убежден», – заявил Капито.

Йост отметил препятствия, которые могут помешать Сэрджанту попасть в «Ф-1»:

«К примеру, нужно заработать баллы в суперлицензию. Для этого необходимо финишировать в топ-5 в чемпионате. Пока все выглядит хорошо, но ситуация может измениться довольно быстро. Трудно заранее принимать решения в отношении пилота «Ф-2», пока сезон не завершен. Мы, естественно, учитываем эти факторы».

Капито фактически подтвердил, что американский гонщик проведет практику в составе «Уильямса»:

«Думаю, это очевидный выбор. Пока мы не объявили».

Наиболее вероятным сменщиком в «Уильямсе» по-прежнему считается чемпион «Ф-2» и резервист «Альпин» , но в таком случае британский коллектив будет вынужден вернуть Пиастри после аренды на один-два сезона.

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