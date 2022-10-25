Льюис Хэмилтон: «Гран-при Лас-Вегаса станет одним из лучших этапов «Ф-1», если не лучшим»

возлагает огромные надежды на Гран-при Лас-Вегаса.

Первая гонка состоится в 2023 году и станет третьим этапом «Формулы-1» в стране наряду с и Майами.

«Не сомневаюсь, что организаторы великолепно подготовятся. Гонка будет абсолютно невероятной. Без всякого сомнения, этап, пожалуй, станет одним из лучших, если не лучшим. Трасса тоже будет прекрасной, я уже могу это утверждать.

Городские автодромы не так хороши, как более открытые, и новые треки в особенности не очень классные. Здесь же фантастическая трасса, на ней можно сражаться, она интересная и широкая, городская атмосфера будет не сравнима ни с чем другим. Все эти ночные огни – будет потрясающе.

Здорово, что мы наконец стали так популярны в этой стране. Американцы – большие фанаты спорта, очень энергичные», – заявил пилот .

«Ф-1» выжала из США третий Гран-при – в Вегасе. C прямыми на 2 км и скоростями в поворотах до 342 км/ч: это как Монца и Баку на улицах Монако

Время старта Гран-при Лас-Вегаса будет самым поздним в истории «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram